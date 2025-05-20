Врач Звонков рассказал, что гепатит С может долгое время протекать бессимптомно

В понедельник, 19 мая, отмечался День борьбы с гепатитом С — заболеванием, которое относится к категории медленно развивающихся вирусных инфекций. Life.ru выяснил, какие группы людей наиболее уязвимы перед этим вирусом, каковы пути его передачи и как проходит лечение. Об этом рассказал врач Андрей Звонков.

По словам терапевта, вирус гепатита С передается в основном через кровь, например при использовании нестерильных инструментов. Именно поэтому в группе риска находятся люди, страдающие наркозависимостью и пользующиеся общими шприцами.

«Чаще всего им сейчас болеют люди, страдающие наркозависимостью, те, которые пускают шприц по кругу. Они шприц передают — так и гепатит С», — пояснил специалист.

Хотя вирус может передаваться и половым путем при отсутствии средств защиты, такие случаи встречаются довольно редко. При переливании крови риск заражения минимален благодаря тщательной проверке доноров и дезинфекции препаратов крови.

Опасность гепатита С заключается в том, что он может долгое время протекать бессимптомно, постепенно разрушая печень.

Лечение гепатита С может занять около полугода. Диагностика требует проведения повторных анализов для подтверждения активной фазы вируса. Иногда наблюдаются случаи самоисцеления.