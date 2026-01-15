Молодую американку ошибочно признали мертвой. По-настоящему она умерла в морге

AP: в США девушка умерла после отправки в морг по медицинской ошибке

Власти города Саутфилд в США выплатят компенсацию семье 20-летней Тишеми Бошам, которую по ошибке признали умершей и отвезли в морг. Об этом сообщило издание Associated Press.

ЧП произошло в пригороде Детройта в 2020 году. Бошам страдала церебральным параличом, родственники вызвали скорую после очередного приступа удушья. Медики попытались реанимировать пациентку и объявили, что она умерла.

Девушку погрузили в мешок для трупов и отвезли в морг, где сотрудники обнаружили, что она еще дышит. Бошам экстренно доставили в больницу, но неоказание своевременной помощи оказалось губительным, спустя два месяца она умерла.

Результаты экспертизы подтвердили, что при правильной оценке состояния девушку можно было спасти. Ключевым отказался отказ от немедленной госпитализации. Власти Саутфилда согласились на выплату 3,25 миллиона долларов семье Бошам в рамках судебного урегулирования.

Ранее в Индии 103-летняя женщина неожиданно воскресла на своих похоронах.