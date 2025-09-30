Жильцы элитной высотки в Москве пожаловались на неработающие лифты

Проблема с лифтами регулярно беспокоит жильцов дома бизнес-класса «Селигер Сити» в Москве. Люди подолгу стоят в очередях, чтобы попасть в свои квартиры. Подробно об этом 360.ru рассказала одна из местных жительниц Надежда.

«Регулярно более полугода не работают лифты. Вчера не работали с шести утра и до полудня. В доме много пенсионеров, молодых мам и беременных. Очереди скапливаются регулярно, заявки в ГИС ЖКХ и управляющую компанию пишутся регулярно», — отметила она.

По словам женщины, сейчас работает один лифт из трех, при этом в ЖК 39 этажей.

«В работающем лифте во время эксплуатации мигает свет. <…> Люди стоят по 10-15 минут, в лифт заходим партиями. Вчера из дома спускались пешком c 39 этажа. Я с 22 этажа. До вчерашней ночи комментариев от УК не было, но вчера вечером они разместили пост, что во всем виноваты Россети», — добавила Надежда.

Она добавила, что ее родители-пенсионеры регулярно приезжают погостить.

«А если скорая кому-то понадобится? У меня родители пенсионеры, которые регулярно приезжают в гости, они окажутся заблокированными в квартире, так как спуститься, а тем более подняться, не смогут», — сказала жительница.

В пресс-службе УК «Высота-Сервис» проблему с лифтами в «Селигер Сити» связали со скачками напряжения.

«Проблема вызвана скачками напряжения во внешней сети. Кто виноват? За внешние сети отвечает ПАО „Россети“. Мы не можем напрямую влиять на причину сбоев», — написали представители компании.

