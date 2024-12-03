Жильцам ЖК «Новое Внуково» в Новой Москве вернули свет и тепло

В дома жилого комплекса «Новое Внуково» вернули свет и тепло. Причины аварии, которые привели к отключению, устанавливает снабжающая организация, на стороне которой это произошло, заявили 360.ru в пресс-службе ГК «Самолет».

«Электроснабжение в ЖК „Новое Внуково“ восстановлено, тепло в дома поступает. Четыре трансформаторные подстанции подключены по постоянной схеме, две — от дизелей», — уточнили представители ГК.

Там же отметили, что специалисты проверили питающие линии проверены, они исправно работают.

«Отключение произошло на стороне снабжающей организации, которая выявляет причины аварии и работает на ее устранение», — пояснили в пресс-службе.

Сейчас ресурсоснабжающая организация начала повторное подключение сети. Ситуацию держит на контроле управляющая компания.

Прилагаются все усилия, чтобы не допустить повторения отключения, заключили представители «Самолета».

ЧП с отключением света и тепла в ЖК «Новое Внуково» произошло накануне в поселении Кокошкино. Жильцы пожаловались на отсутствие света во всем комплексе.

«Еще выключили отопление и горячую воду, сейчас прямо уже холодно становится», — пожаловалась одна из местных жительниц.