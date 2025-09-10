Жильцам многоквартирных домов рассказали о возможности получить компенсацию за сломанную бытовую технику

Юрист Илья Русяев сообщил NEWS.ru , что жильцы многоквартирных домов могут получить компенсацию за сломанную бытовую технику, если она вышла из строя из-за скачка напряжения. Для этого нужно документально подтвердить аварию и связь между событием и поломкой.

Если из-за скачка напряжения в многоквартирном доме пострадала бытовая техника, жильцы вправе требовать возмещения. Необходимо зафиксировать аварию, пригласить специалистов для составления акта и получить заключение сервисного центра о причинах поломки. Эти документы станут основанием для требования о возмещении ущерба, объяснил юрист.

Также закон о защите прав потребителей позволяет взыскать расходы на экспертизу. Если организация не отреагировала на претензию в течение 10 дней, суд может назначить штраф в размере половины от присужденной суммы.