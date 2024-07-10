Жилой дом Кронштадтской колонии в Ломоносове закончат реставрировать в 2024 году

Уникальное деревянное здание, построенное в середине XIX века и расположенное в Кронштадтской колонии, было спасено от разрушения. Реставрацинные работы, находящиеся на последнем этапе, позволили сохранить исторический вид здания с помощью передовых методов обработки древесины. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

Реставрационный процесс занял примерно два с половиной года. Несмотря на необходимость обновления внешней обшивки из-за ее износа, здание остается в отличном состоянии и, согласно экспертам, может простоять еще до двухсот лет.

Завершение реставрации ожидается этой осенью. В Санкт-Петербурге насчитывается более 280 объектов деревянного зодчества XIX — начала XX веков. Историки подчеркивают, что здания в Кронштадтской немецкой колонии традиционно имели светлую окраску, что было воспроизведено в ходе восстановительных работ, добавил Piter.TV.