Жилой дом Кронштадтской колонии в Ломоносове закончат реставрировать в 2024 году

Уникальное деревянное здание, построенное в середине XIX века и расположенное в Кронштадтской колонии, было спасено от разрушения. Реставрацинные работы, находящиеся на последнем этапе, позволили сохранить исторический вид здания с помощью передовых методов обработки древесины. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Реставрационный процесс занял примерно два с половиной года. Несмотря на необходимость обновления внешней обшивки из-за ее износа, здание остается в отличном состоянии и, согласно экспертам, может простоять еще до двухсот лет.

Завершение реставрации ожидается этой осенью. В Санкт-Петербурге насчитывается более 280 объектов деревянного зодчества XIX — начала XX веков. Историки подчеркивают, что здания в Кронштадтской немецкой колонии традиционно имели светлую окраску, что было воспроизведено в ходе восстановительных работ, добавил Piter.TV.

⛺Рюкзак, ботинки и палатка. Как собраться в поход и на чем нельзя экономить

Легкий флирт и ничего серьезного. Топ самых верных знаков зодиака

Европа запустила новую ракету. О подводных камнях освоения космоса

«Обуздать вседозволенность». Курьеров на электросамокатах предложили жестко контролировать

Испания деклассирует Францию на Евро-2024: баски, вперед!

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте