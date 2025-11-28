Жилье в ДНР стало дороже из-за дефицита на рынке недвижимости

Стоимость жилья в ДНР остается повышенной из-за дефицита на рынке недвижимости, власти принимают все возможные меры, чтобы восполнить пробелы. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава региона Денис Пушилин.

«Эти цены обусловлены дефицитом. Жилья не хватает, очень долгое время оно не вводилось в эксплуатацию», — сказал он.

Пушилин объяснил, что в республику стали возвращаться граждане, поэтому свободных квартир и домов стало в разы меньше. Речь идет как об арендном жилье, так и о выставленном на продажу.

По словам губернатора, в то время как в Мариуполе уже проводят планомерную работу в этой сфере, в Донецко-Макеевской агломерации только в январе 2025 года стартовали подготовительные работы. Уже началось строительство первых многоэтажек.

«И я вам хочу сказать, что первое жилье, которое строится, уже оно все распродано», — признался глава региона.

В августе Пушилин доложил президенту России Владимиру Путину о больших проблемах с водоснабжением в ДНР. Вопрос обострился после того, как ВСУ устроили водную блокаду.