Жестокий обман детей в Красноярске: девочка выиграла iPhone, а получила кусок шоколада

ТВК: в Красноярске девочка выиграла коробку от iPhone 16, в которой был шоколад

Шоколадный айфон вместо настоящего смартфона достался девятилетней красноярке в качестве приза из игрового автомата. Об этом изданию ТВК рассказала ее бабушка Ирина.

Девочка периодически играла на игровом автомате с различными призами, и в итоге выиграла якобы новый iPhone 16. Вскрыв дома коробку, ребенок обнаружил внутри лишь кусок шоколада серого цвета и короткий провод от зарядки.

«У ребенка случается истерика. <…> Мы вдвоем не могли успокоить. Нет слов, чтобы описать эту ситуацию», — рассказала Ирина.

Она добавила, что информация на упаковке отсутствовала, а QR-код со ссылкой на описание не работал.

Связаться с владельцем аппарата удалось только со второй попытки. В качестве компенсации он вернул семье тысячу рублей, потраченных на игру.

Ни настоящего телефона, ни официальных извинений девочка так и не получила.

