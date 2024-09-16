Жертвам аферистов дали возможность избавиться от взятых кредитов

Граждане России, пострадавшие от рук мошенников, могут избавиться от долгов через процедуру внесудебного банкротства. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным издания, каждый год кибермошенники похищают у россиян по 15-16 миллиардов рублей. Люди порой не только лишаются своих сбережений, но и становятся должниками. Это происходит, когда злоумышленники оформляют кредиты на их имя.

«Выходом из замкнутого круга проблем является бесплатная процедура внесудебного банкротства», — указали в публикации.

Авторы статьи обратили внимание, что этот механизм существует уже четыре года, но воспользоваться им могут не все. Помощь предоставляется только людям с задолженностью от 25 тысяч до одного миллиона рублей.

Процедура внесудебного банкротства позволяет гражданам избавиться от долгов, но в то же время у них будут определенные ограничения, например, невозможность оформить новый кредит в течение пяти лет.

При этом россияне, чьи долги превысили один миллион рублей, имеют возможность добиться признания их банкротами через суд. Отличие этого механизма в том, что от заявителя могут потребоваться дополнительные траты.

Жительница Нижегородской области под предлогом продления сим-карты перевела аферистам 3,5 миллиона рублей.