Жительница Нижегородской области перевела 3,5 миллиона рублей мошенникам

Жительница Нижегородской области стала жертвой мошеннической схемы. Под предлогом продления сим-карты она перевела злоумышленникам 3,5 миллиона рублей, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, женщина сообщила код из поступившего смс-сообщения якобы сотруднику оператора сотовой связи. Затем ей позвонил уже «работник банка» и сказал, что звонивший ей ранее неизвестный является мошенником и пытается оформить кредиты.

Чтобы защитить сбережения, женщина перевела все свои деньги на «безопасный счет».