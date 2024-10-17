Жену иноагента Гозмана отправили под домашний арест

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест супругу политика Леонида Гозмана* Марину Егорову. Информацию об этом опубликовали в судебной картотеке.
Суд удовлетворил ходатайство обвинения и 4 октября избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Подробности дела и данные о том, какую именно статью вменили подсудимой, не публиковались.
Гозмана* заочно арестовали на 8,5 года и на четыре года запретили ему заниматься деятельностью в сфере электронных СМИ. Суд признал его виновным в публичном распространении фейков о российской армии. По данным следствия, в апреле 2022 года политик опубликовал в социальных сетях заведомо ложную информацию о ВС России.
Иноагента также несколько раз арестовывали на 15 суток за отождествление Советского Союза и нацистской Германии. Гозман* в 2013 году публиковал посты об этом в «Живом журнале» и Facebook**.
* Признан иностранным агентом на территории России.
**Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.
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