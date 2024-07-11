Леонида Гозмана заочно осудили на 8,5 года

Гагаринский районный суд города Москвы заочно приговорил политика Леонида Гозмана* к 8,5 года колонии. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал политика виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

Обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью в сфере электронных СМИ сроком на 4 года.

По данным следствия, в апреле 2022 года Гозман разместил в соцсетях публикации с заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Приговор в законную силу не вступил.

* Признан иностранным агентом на территории России.