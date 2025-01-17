Жену и детей Ходорковского решили выселить из квартиры в Москве через суд

Собственница квартиры в Москве, в которой официально прописаны жена и трое детей бизнесмена Михаила Ходорковского*, через суд намерена выселить их из жилища. Об этом сообщили в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

В своем обращении женщина отметила, что семья предпринимателя уже долгое время в ее квартире не живет, поэтому в ней нет их личных вещей. Кроме того, по счетам за коммунальные услуги платежи от супруги Ходорковского* не поступают.

Истец считает, что ответчики утратили право пользования жилым помещением, поэтому обратилась в суд. Дату судебного заседания пока не назначили.

Ранее сообщалось, что Ходорковский* начал инвестировать существенные суммы на помощь IT-экспертам и активистам, которые уехали из России. Он выделил для этого более 416 миллионов рублей.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.