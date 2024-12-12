Журналист RT Раскин: Ходорковский инвестирует в российских релокантов для создания костяка зависимых

Руководитель отдела расследований RT Александр Раскин дал большое интервью « Газете.ru ». В ходе беседы он рассказал об исследовании деятельности оппозиционных активистов за рубежом.

По его словам, журналисты выяснили, что предприниматель Михаил Ходорковский* и его сторонники начали инвестировать существенные суммы на помощь российским релокантам. Речь идет об IT-экспертах и активистах, которые покинули территорию РФ.

«Только делают они (члены команды бизнесмена — прим. ред.) это не из гуманных целей, а по вполне прагматичным соображениям — сформировать костяк лояльных и зависимых», — заявил Раскин.

Он также сообщил об обнаружении подтверждения тому, что Ходорковский* выделил более четырех миллионов долларов (более 416 миллионов рублей) на создание структуры для поддержки таких людей в Европе.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента