Жену челябинского губернатора Текслера назвали первой леди. Власти региона заявили об ошибке

Председатель городской думы Челябинска Сергей Буяков на открытии сессии городского парламента представил супругу главы региона Ирину Текслер как первую леди Челябинской области. Отрывок из прямого эфира заседания опубликовали «Известия» в Telegram-канале.

Местные журналисты обратили внимание, что такой же титр появился на табличке, стоящей на месте, отведенной супруге главы региона.

«Ирина Текслер. Первая леди Челябинской области, заместитель председателя Общественной палаты города Челябинска», — гласил текст.

В пресс-службе губернатора и правительства региона «Известиям» заявили, что Ирину Текслер первой леди назвали по ошибке. Там подчеркнули, что такого статуса в Челябинской области не существует.

Ответственность за оплошность в пресс-службе возложили на протокольную службу городского парламента.

В октябре прошлого года Мещанский районный суд Москвы арестовал имущество жены бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины. Экс-чиновника обвинили в растрате в особо крупном размере и отправили под стражу.