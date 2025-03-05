Женщины составили до трети соискателей на руководящие должности в промышленности

От четверти до трети соискателей на руководящие должности в промышленности — женщины. Это показало совместное исследование сервиса SuperJob и столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Исследователи пришли к выводу, что активнее всего москвички интересуются вакансиями начальника отдела по охране труда и пожарной безопасности, руководителя отдела технического контроля и главного технолога предприятия. При этом на одних должностях они в среднем хотят получать больше, чем мужчины, а на других — меньше.

Есть инженерные позиции с явным женским большинством — микробиолог (81%), биотехнолог (74%) и инженер-химик (67%). Здесь женщины готовы получать меньше, чем предлагает работодатель, а вот мужчины хотят зарплату, соответствующую готовности платить.

Примерно поровну мужчины и женщины интересуются должностями инженера по качеству, по охране труда или эколога. При этом и здесь представительницы прекрасного пола готовы на меньшую оплату.

И абсолютное меньшинство составляют женщины, работающие мастерами производственных участков, шлифовщиками металла или операторами станков с ЧПУ.

«По большинству позиций в промышленной отрасли Москвы — за исключением места руководителя отдела охраны труда, микробиолога, эколога, швеи, а также лаборанта химанализа — зарплатные ожидания мужчин опережают ожидания женщин», — подытожили авторы исследования.