Женщинам посоветовали не стесняться смачно и жадно есть на свиданиях

Женщина, которая смачно и жадно ест на свидании, часто оказывается привлекательной для мужчин. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявила психолог и сексолог Анна Комлова.

Она рекомендовала женщинам не затягивать первое свидание и во время встречи ограничиться десертом. По ее словам, 20 минут вполне достаточно, чтобы составить общее представление о человеке и решить, нужно ли продолжать общение.

«Если подходит, то можно назначать на вечер следующую встречу или на завтрак, где мы можем уже подольше посидеть», — объяснила психолог.

Специалист отметила, что мужчину должен радовать женский аппетит. Она призвала не ограничивать себя, потому что многие представители сильного пола обращают внимание на то, как женщина ест.

«Есть мужчины, которые просто кайфуют от того, как женщина ест, и чем жаднее, чем более смачно, тем считается, что она будет более сексуальна, потому что такая открытая, немножечко соединена со своей естественной, природной частью», — добавила Комлова.

Ранее психолог Антонина Ермолова посоветовала менять подход к свиданиям в зависимости от этапа отношений. На первых встречах важно быть искренним и выйти за рамки социальных масок, подчеркнула она.