Психолог Ермолова заметила, что подход к свиданиям должен различаться в зависимости от этапа отношений

Психолог Антонина Ермолова в беседе с KP.RU поделилась секретами проведения запоминающихся свиданий. Она подчеркнула, что подход должен различаться в зависимости от этапа отношений.

На начальных этапах, по словам Ермоловой, важно быть искренним и выйти за рамки социальных масок. Для создания связи рекомендуется делиться чем-то личным (но не интимным).

Для пар, которые давно вместе, эксперт рекомендует избегать привычного отдыха. Она советует делать ставку на общие впечатления, например, на занятия, требующие командной работы или освоения чего-то нового. Это помогает обновить чувства и вернуть в отношения азарт.