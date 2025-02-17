Женщинам могут разрешить кормить грудью в любом общественном месте

Госдума рассмотрит законопроект, разрешающий женщинам кормить грудью в любых общественных местах. Об этом в эфире своего Telegram-канала рассказала первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Очень хочется прописать [в законе], что никто не может запретить, выгнать или помешать женщине кормить грудью своего ребенка в общественном месте. Право женщины выбирать, где кормить, оно не должно быть ограничено тем, что в общественном месте не оборудована комната для кормления ребенка», — заявила Буцкая.

В России идет ориентация на поддержку семьи, поэтому нельзя допускать, чтобы кормящую женщину выгоняли из ресторана, отметила депутат. Необходимо создать условия, чтобы матерям было комфортно, добавила зампредседателя.

Ранее в ГД обсуждали вопрос об организации специального помещения для кормления грудью на рабочем месте. Буцкая заявила, что женщины сами не хотят кормить грудью у всех на виду, но другого выхода у них нет.