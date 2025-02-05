Депутат Буцкая: женщины не хотели бы кормить грудью на виду, но у них нет выхода

В Госдуме предложили обязать работодателей оборудовать помещения для кормления детей грудью. Как это можно оформить и для чего необходимо, рассказала 360.ru первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Депутат предложила оформить эту норму через трехстороннее соглашение между работодателем, профсоюзом и работником. Она уточнила, что не на каждом рабочем месте можно оборудовать такое помещение, но если есть возможность, то это необходимо сделать. По словам Буцкой, женщины сами не хотят кормить грудью у всех на виду, но другого выхода у них нет.

«Вы же видели: каждый год такие истории возникают. То это какой-то выставочный комплекс, весьма приличный, то весьма приличный спортивный центр… И вот увидели кормящую женщину и давай к ней придираться. А что придираться? Вы дайте отдельное место, где женщина может покормить ребенка грудью!» — заявила собеседница 360.ru.

Она подчеркнула, что женщины будут рожать, только если у них будут любовь, уверенность и возможность.

Ранее врач Леонтина Стоянович рассказала о преимуществах грудного молока по сравнению со смесями.