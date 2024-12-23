Женщина скачала приложение и разбогатела на 10 миллионов рублей

Жительница США выиграла в лотерею 100 тысяч долларов (10,3 миллиона рублей) благодаря рекламе. Об этом сообщило UPI.

«Мой отец всегда играл в лотерею, но мне никогда не нравилось ходить на заправки, чтобы покупать билеты», — призналась жительница штата Западная Виргиния по имени Анджела.

Однажды она увидела рекламу мобильного приложения одной из лотерей и скачала его. Женщине понравилось, что можно играть не выходя из дома. Американка купила десять лотерейных билетов, и один из них оказался выигрышным.

Анджела решила не рассказывать журналистам, на что планирует потратить полученную крупную сумму.

Ранее москвичка Екатерина выиграла 100 миллионов рублей во время похода за медом в торговый центр. Она рассказала, что всегда ищет на лотерейных билетах «особенные» числа, приносящие удачу.