Москвичка пошла купить мед и выиграла 100 миллионов рублей

«Столото»: москвичка пошла за медом и выиграла в лотерее 100 млн рублей

Жительница Москвы Екатерина выиграла 100 миллионов рублей во время похода за медом в торговый центр. Об этом РИА «Новости» сообщили в распространителе гослотерей в России «Столото».

Женщина приобрела в магазине лотерейный билет, стерла защитный слой и увидела, что стала обладательницей огромной денежной суммы.

«Дома кончился мед, который люблю добавлять на завтрак к блинам. Купила билеты заодно, начала стирать, и глаза округлились! Сделала себе на день рождения суперский подарок!» — сказала Екатерина.

Победительница призналась, что всегда обращает внимание на числа на номерах лотерейных билетов и ищет «особенное», которое приносит удачу. Теперь она планирует купить детям собственное жилье и подарить презенты близким.

Ранее новую схему мошенничества с фальшивыми лотереями раскрыли в Московской области.