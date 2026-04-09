Москвичка приютила брошенного кота, а потом он бесследно исчез

В Москве женщина обнаружила брошенного рыжего кота, который несколько дней жил в одном из подъездов в 1-м Лихачевском переулке. Как сама Ольга рассказала 360.ru, соседи отвезли его в клинику, а затем животное пропало.

Сначала, по словам Ольги, кота нашли под коробкой. Кто-то укрыл его одеялом, положил еду. У животного болела лапа, оно хромало. Вызванный ветеринар без анализов ничего сказать не мог, но переломов не заподозрил.

Женщина подняла кота на свой этаж, купила ему лоток и миску. Домой забрать не смогла, так как у нее самой в квартире четверо детей и кошка. Позже другие соседи отвезли найденыша в ночную клинику.

«Вроде как кота оставили в этой клинике, обследовали, сказали, что переломов у него нет, в принципе, ничего страшного. Но его отправили в санаторий какой-то на год. Уже теперь не знаю, куда он делся. В каком санатории его могут на год оставить? Это же за деньги, за него же надо платить», — удивилась Ольга.

Наутро из коридора исчезли и подстилка, и миска. Кто их забрал — неизвестно. Ольга планирует вечером пойти к тем, кто возил животное в клинику, чтобы выяснить, куда оно пропало. Предположительно, кот принадлежал пожилой женщине, которая недавно умерла в этом доме.

