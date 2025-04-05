Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за снегопада

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Метель ожидается в столице из-за влияния активного циклона и его атмосферных фронтов. Желтый уровень означает потенциально опасные метеоусловия. Он начнет действовать в Москве с 02:00 воскресенья до вечера понедельника.

Жителей столицы предупредили о налипании мокрого снега на провода и деревья, гололедице и сугробах. Ветер усилится и будет дуть с северо-востока со скоростью 15 метров в секунду. Желтый уровень также объявили в Подмосковье, режим начнет действовать с 01:00 воскресенья.

По словам синоптика Александра Ильина, почти вся следующая неделя в Московском регионе будет холодной. Слабое потепление начнется в пятницу.