Сегодня 11:45 Московский регион завалит снегом на выходных. Когда ждать тепла? 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Снегопад

Москва

На выходных в Московском регионе ожидается похолодание — арктический поток принесет в столицу и область серьезный снегопад. Когда ждать тепла — в материале 360.ru.

Остатки тепла, похолодание и снег Тепло в столичном регионе сохранится 5 апреля, воздух прогреется до +7…+8 градусов, рассказал 360.ru синоптик Александр Ильин. Но уже ночью поток арктического воздуха ворвется в Москву и Подмосковье, температура опустится до -1…-3 градусов. «На этом фоне ждем осадки в виде снега, которые накроют Москву и Московскую область. Особенно накроет юго-западные, южные и юго-восточные районы. Достанется очень серьезно. Снега выпадет, действительно, от 10 до 15 сантиметров. Образуется снежный покров такой высоты. Так что ближайшие несколько дней, можно сказать, ближайшую неделю будет холодно», — предупредил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Ночные морозы достигнут -6 градусов. Днем ожидается от 0 до +3. Выше этих значений температура не прогреется вплоть до следующего четверга, подчеркнул эксперт. Когда в Московский регион вернется тепло Воздух может начать прогреваться с конца следующей недели, считает Ильин. «Может быть, пятница начнет потихоньку набирать обороты, и к 14–15 апреля до +10…+15 градусов температура станет в дневные часы повышаться. А к 20 апреля — до +20 градусов», — рассказал синоптик.

Фото: РИА «Новости»

Совет автомобилистам Серьезные снегопады с воскресенья по понедельник — главная и единственная проблема, отметил Ильин. Он посоветовал автомобилистам быть крайне осторожными, особенно за городом. «Кто переобулся — надо быть очень осторожным. Кто не переобувался — молодец. Дело в том, что при таком количестве снега даже кто переобулся, кто не переобулся, уже роли не играет. Кто не переобулся въедет в того, кто переобулся. Поэтому всем нужно быть внимательными, держать увеличенные дистанции при движении, потому что образуются снежные накаты, особенно за городом. В городе наверняка все оперативные службы ЖКХ приведены в повышенную готовность номер один и будут усиленно работать со снегом. Во всяком случае, я на это надеюсь», — заключил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Такого ужаса не было с 1998 года Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила в своем Telegram-канале, что 6 апреля столичный регион окажется в холодной тыловой части очередного южного циклона. «Синоптическая ситуация будет похожа на апрель 1998 года, когда снежный покров восстановился 12 апреля и продержался до 20 числа. И высота снежного покрова в Москве достигала 28 сантиметров! Те автомобилисты, кто не перешел на летний режим эксплуатации, окажутся в выигрыше!» — подчеркнула синоптик.