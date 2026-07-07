Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве и области на среду
Гидрометцентр: в Москве на среду объявили желтый уровень опасности из-за ветра
На весь день 8 июля в столице и области будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.
Режим объявили на период с 9:00 до 21:00 среды. Причиной стало спрогнозированное усиление ветра южной четверти с порывами до 15 метров в секунду.
Аналогичное предупреждение на вторник, 7 июля, Гидрометцентр обнародовал накануне.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал 360.ru, что всю рабочую неделю в Москве и Подмосковье будет облачно и дождливо. К выходным должно потеплеть, но вероятность осадков сохранится.