Желающим развестись предложили «вправить мозги»

В России нужно ввести обязательное участие переговорщика при разводах. С таким предложением выступил глава Минюста Константин Чуйченко на полях ПМЭФ-2025, его слова привело РИА «Новости» .

«Что касается медиации между гражданами, мне кажется, эта история достойна поддержки», — сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что нужно вводить обязательную медиацию на уровне закона, прежде всего по семейным делам.

«Почему решивших расторгать брак людей не отправлять бы к опытному медиатору, который им вправит мозги и семья будет сохранена?» — сказал Чуйченко.

Директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов отмечал, что многие не воспринимают брак с партнером в качестве союза на всю жизнь и легко решаются на развод. По его словам, в среднем на 10 заключенных браков приходится восемь распавшихся семей, кроме наличия общих детей, ограничивающих факторов не существует.