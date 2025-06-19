Эксперт ВЦИОМ Абрамов рассказал, что на 10 заключенных браков приходится 8 распавшихся семей

Директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов поделился наблюдениями на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что, несмотря на то что россияне считают семью одной из главных ценностей, многие не воспринимают брак как союз на всю жизнь и легко решаются на развод, написала «Парламентская газета» .

По словам Абрамова, на 10 заключенных браков приходится восемь распавшихся семей.

«Какое-то время после создания семьи люди могут измениться. Кто-то идет по дороге жизни вместе с супругом или супругой, а кто-то чуть обгоняет или отстает от другого, у людей меняются жизненные интересы и приоритеты. И в этом случае часто они предпочитают развестись и вступить в новые отношения. <…> Ограничивающих факторов при разводе для молодого поколения практически не существует, кроме наличия общих детей», — процитировало эксперта радио Sputnik.

Глава ВЦИОМ также добавил, что развод становится одной из причин, подталкивающих пары отложить рождение детей. Это идет вразрез с государственной политикой, направленной на поддержку многодетных семей.