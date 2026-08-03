Жара в Московском регионе продлится до 8 августа

В субботу, 8 августа, в Московский регион придет похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

Он отметил, что рабочая неделя в Москве будет жаркой и преимущественно солнечной.

Во вторник и среду область окажется в центре ядра антициклона, днем воздух прогреется до 25-29 градусов, но ночи будут по-августовски прохладными — 13-17. В четверг и пятницу также будет жарко, до 31 градуса, но начнутся грозы.

В субботу в регион придет холодный атмосферный фронт.

«На землю обрушится настоящий водопад и воздух наполнится свежестью и озоном», — отметил Тишковец. Выпадут дожди 15-20 литров воды на квадратный метр в столице и до 28-33 литров местами в Подмосковье. Ночью температура будет 16-19 градусов, днем не выше 22. В воскресенье распогодится, воздух прогреется до 23 градусов.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что в воскресенье температура воздуха в Москве стала максимальной с начала года.