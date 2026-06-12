Москву в пятницу накроет мощный ливень

В Москве в пятницу ожидается гроза и кратковременный дождь интенсивностью до семи литров воды на метр площади. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал, что воздух в столице прогреется до +32 градусов, температура может побить рекорд 28-летней давности.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором циклона и связанным с ним атмосферным фронтом окклюзии», — отметил специалист.

По его словам, в Москве и Подмосковье в День России прогнозируется облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдет мощный ливень.

Тишковец добавил, что ожидается юго-восточный ветер 3-8 метра в секунду, при грозе он станет порывистым. Атмосферное давление почти не поменяется и составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее он рассказал, что небольшое похолодание придет в город в выходные. В субботу столбики термометров покажут +29 градусов, а в воскресенье — +26.