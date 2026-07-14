Жанну Агалакову оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение правил иноагента

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал журналистку Жанну Агалакову* на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Агалакову* признали виновной в непредставлении иноагентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством.

«Суд <…> назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе.

В прошлом году журналистку уже штрафовали по той же статье на 30 тысяч рублей. Жанну Агалакову* внесли в реестр иноагентов в 2025 году.

Ранее прокурор попросил восемь лет колонии для историка-иноагента Эйдельман* по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.