Прокурор попросил восемь лет колонии для историка-иноагента Эйдельман

Прокурор призвал назначить историку Тамаре Эйдельман* восемь лет колонии по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Кроме того, обвинитель просит на пять лет лишить ее права администрировать сайты. Дело рассматривается заочно, поскольку Эйдельман* живет за границей.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал видеоматериал, опубликованный ею в мае 2025 года. На кадрах историк негативно высказалась о действиях Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в июне того же года Эйдельман* опубликовала фейки о российских военных.

Ранее актера Артура Смольянинова* заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о российской армии.

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов