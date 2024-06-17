Жалобу на арест продюсера Reuters Габова оставили без удовлетворения

Судебная коллегия не удовлетворила жалобу на арест продюсера Reuters Габова

Продюсер Reuters Константин Габов останется под стражей. Апелляционную жалобу на его арест оставили без удовлетворения, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее постановление о заключении продюсера под стражу вынес Басманный районный суд столицы 27 апреля.

Габова обвинили по статье об участии в экстремистском сообществе. Установлено, что он участвовал в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале ФБК*.

Его отправили в СИЗО до 27 июня.

Как отмечал RT, продакшн-команда YouTube-канала ФБК* перебралась за границу в 2021 году и ведет эфиры из трех студий, расположенных в Тбилиси, Берлине и Вильнюсе.

*ФБК — организация признана экстремистской и запрещена в России, также внесена в реестр иноагентов.