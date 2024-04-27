В Москве арестовали продюсера Reuters Константина Габова | 360°

Общество 27 апреля 2024, 18:54 В Москве арестовали продюсера Reuters Константина Габова Басманный суд арестовал продюсера Reuters Константина Габова Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram

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Продюсера новостной службы агентства Reuters Константина Габова, обвиняемого в участии в экстремистском сообществе, отправили в СИЗО. Меру пресечения избрал Басманный районный суд Москвы, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Габов принимал участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале «Навальный LIVE» — площадке, где размещает контент ФБК*.

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По постановлению суда продюсер проведет под стражей два месяца — до 27 июня.

По данным RT, продакшн-команда основного YouTube-канала ФБК* окончательно перебралась за границу еще в 2021 гожу и ведет эфиры из трех студий, расположенных в Тбилиси, Берлине и Вильнюсе. Об этом изданию сообщил источник, знакомый с сотрудниками команды.

*ФБК признан иноагентом и экстремистской организацией.