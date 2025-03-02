Землю накроет мощная магнитная буря

Сильные магнитные бури продолжатся на Земле со 2 по 4 марта

Магнитные бури высокой мощности прогнозируются со 2 по 4 марта. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Ученые обратили внимание, что на Солнце в конце февраля возникла крупная вспышка, которая могла стать причиной магнитных возмущений. В последний раз явления подобного рода фиксировали два с половиной месяца назад.

«По уточненной информации, местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю», — отметили специалисты.

Наиболее интенсивная фаза магнитной бури прогнозируется в первой половине дня 3 марта. По расчетам ученых, ситуация стабилизируется к концу дня, а 4 марта магнитная активность снизится до минимума.

Ранее врач-терапевт Юрий Серебрянский предупредил, что у людей с неустойчивой психикой во время магнитных бурь наблюдается повышенная возбудимость. По его словам, в такие периоды могут возникнуть массовые психозы.