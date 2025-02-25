Врач Серебрянский предупредил о психозах во время магнитных бурь

Во вторник, 25 февраля, на Солнце произошел крупнейший с начала года выброс облака плазмы. Есть вероятность, что после этого Землю охватят магнитные бури. Врач-терапевт, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал Life о негативных последствиях этого явления для человека.

По словам медика, на Солнце появляются «дыры», из которых вырывается плазма — мельчайшие частички с положительными и отрицательными зарядами, называемые фотонами. Они распространяются по всей галактике и вызывают зарядку атмосферы Земли. Человек тоже состоит из положительно и отрицательно заряженных элементов.

Человек на 85% состоит из воды, в которой растворены различные частицы: серебро, водород, кислород, литий, калий, магний, кальций, фосфор, железо, никель, золото и другие элементы. Они заряжают клетки тела. Поэтому во время магнитной бури разница потенциалов меняется, и это приводит к повышенной возбудимости, особенно у людей с неустойчивой психикой. В этот период могут начаться массовые психозы, предупредил Серебрянский.