Разрушительное мегаземлетрясение и цунами. США предупредили о небывалой катастрофе

Соединенные Штаты могут серьезно пострадать из-за девятибалльного землетрясения и цунами высотой 30 метров. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на исследование.

«Подводная линия разлома вдоль западного побережья США может спровоцировать мегаземлетрясение», — заявили авторы материала.

Разлом в регионе представляет собой не одну сплошную полосу — он состоит из четырех сегментов. Это сулит небывалую катастрофу, так как тектонические плиты могут «наехать» друг на друга, что приведет к мощным подземным толчкам.

Возможный катаклизм лишит жизни более 10 тысяч человек. После катастрофы увеличится риск дополнительных смертей от трупного яда, разливов химикатов и загрязненной воды.

Сильное землетрясение произошло в Тихом океане в конце мая. Магнитуда подземных толчков составила 6,6.