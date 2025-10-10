Земфира сохранила права на свои песни в России

Земфира сохранила права на более чем 170 песен, несмотря на статус иноагента

Известная певица Земфира* сохранила свои права на более чем 170 песен, несмотря на полученный статус иностранного агента. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В настоящее время Земфира* владеет 178 песнями. Также она является автором шести инструментальных пьес, трех произведений к спектаклю и кинофильмам. Также певица написала два песни к рекламе.

«Внесение в перечень иноагента не предполагает, что статус авторства как-то меняется. По действующему законодательству иноагент вправе называться автором произведений, которые создал», — объяснила юрист Ирина Остапчук.

Правозащитник добавила, что сейчас нет законодательных оснований, чтобы певица не числилась как автор произведений.

В мае 2024 года суд отказал Земфире* в исключении из реестра иностранных агентов.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.