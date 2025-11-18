Земфира избавилась от элитного автомобиля в России

Известная певица Земфира* продала Mercedes C200 4matic после девяти лет владения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, артистка купила Mercedes C200 4matic в июле 2016 года. На седане она ездила до 2022 года, успев собрать 625 штрафов на сумму свыше 837 тысяч рублей.

В начале ноября Земфира* выставила авто на продажу, проведя перед этим полное техническое обслуживание. В машине заменили фильтры, масло в двигателе. Предположительная стоимость составила 3,5 миллиона рублей.

Ранее Минюст России объявил Земфиру* иностранным агентом после публикаций в социальных сетях, в которых она выступала против проведения специальной военной операции и поддерживала Украину. Осенью 2024 года Верховный суд отказался рассматривать жалобу певицы о снятии статуса иноагента.

* Внесена Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.