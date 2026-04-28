Зеленый Porsche стал предвестником удачи для выигравшего лотерею россиянина
Житель Красноярского края Дмитрий выиграл стал победителем лотереи после того, как увидел зеленый кроссовер Porsche Macan. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи» сообщило РИА «Новости».
Строитель выиграл 5,5 миллиона рублей. Примерно за час до решения об участия в розыгрыше Дмитрий подвозил знакомого, и мимо них проехал автомобиль зеленого цвета.
«Спутник отметил, что его родственник выиграл такую машину в лотерее, и разговор неожиданно перешел к теме удачи», — отметили в пресс-службе.
Будущий победитель во время беседы со знакомым заметил, что ему редко везло. После поездки строитель решился купить лотерейной билет и зашел в специальное приложение. При выборе чисел мужчина ориентировался на любимые цифры и даты рождения себя и супруги.
Победитель рассказал, что выигрыш стал для него неожиданностью. Он планирует потратить деньги на более просторную квартиру.
Ранее жительница Норильска выиграла почти 37 миллионов рублей. Она купила билет на сдачу в магазине.