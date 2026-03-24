В Норильске женщина потратила сдачу на лотерею и разбогатела

Оставшиеся после покупки авиабилетов деньги Светлана Малькова из Норильска потратила на лотерею. Выбрав 13 случайных чисел, она выиграла почти 37 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Столото» .

Муж перевел женщине деньги на авиабилеты. После покупки осталась небольшая сумма, и она решила попытать удачу — перевела их на счет в приложении лотереи. В «Рапидо Про» Малькова 13 раз нажала на кнопку «Случайные числа», так как это дата ее свадьбы и любимое число. После обеда пришло уведомление о выигрыше 36 948 088 рублей.

«Открыв страницу лотереи, я увидела, что суперприз разыгран. Подумала: „Наверно кому-то повезло“. Смотрю раздел с билетами, а у меня там плашка „Билет выиграл“ и многомиллионная сумма. От неожиданности я сразу все закрыла, потом снова открыла и сделала скрин», — рассказала победительница.

Ранее москвичка выиграла три миллиона рублей благодаря коту. Она решила потратить деньги на помощь близким и поездку в Санкт-Петербург.