«Здоровая семья». В Совфеде назвали условие для устойчивого роста рождаемости в России

Задача государства — создать условия для устойчивого роста рождаемости и продолжительности жизни в России. Об этом сообщила сенатор Совета Федерации Инна Святенко в рамках дискуссии «Здоровая семья как основа политики народосбережения».

«Ключом к достижению этой важнейшей стратегической цели, безусловно, является здоровая семья», — подчеркнула вице-спикер СФ.

По ее словам, в это понятие входит отношение к собственному здоровью и психоэмоциональная составляющая. Задача сохранения здоровья семьи требует четко отлаженного взаимодействия органов власти. Для поддержания демографии важно, чтобы в семьях рождалось несколько детей.

«Поэтому в рамках рабочей группы по демографии при Совете по социальным инновациям обсуждаем проактивный подход к профилактике абортов», — добавила сенатор.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне. Это является катастрофой для будущего нации.