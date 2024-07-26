Низкий уровень рождаемости в России назвали катастрофой для будущего нации
Песков: коэффициент рождаемости в РФ находится на страшно низком уровне
Коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Его слова привело РИА «Новости».
Официальный представитель Кремля напомнил, что Россия является самой большой страной в мире, но численность ее населения с каждым годом уменьшается. Коэффициент рождаемости составляет 1,4, что сравнимо с европейскими государствами и Японией.
«Но это катастрофически для будущего нации», — подчеркнул Песков.
Он назвал многодетных матерей героями страны.
Вице-премьер Татьяна Голикова подготовила документ, согласно которому коэффициент рождаемости в России необходимо повысить до 1,6 к 2030 году и до 1,8 еще за шесть лет.