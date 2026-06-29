Зданию Старо-Александровского рынка в Петербурге вернут исторический облик

Жители Санкт-Петербурга обратили внимание, что мансардный этаж здания по адресу проспект Бакунина, 5/2 окрашен в желтый цвет, что не соответствует его историческому облику. Сейчас в здании располагается бизнес-центр и коммерческие помещения, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Администрация Центрального района разъяснила собственникам помещений требования законодательства и предписала привести фасад в нормативное состояние. По словам представителя владельца здания, работы будут выполнены в ближайшее время.

Специалисты напомнили, что окраска фасада должна проводиться в соответствии с колерным бланком и актом выкраски, выданными комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Здание Старо-Александровского рынка было надстроено в 1883 году по проекту архитектора Василия фон Геккера.