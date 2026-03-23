Здание Невского райсовета в Петербурге признали памятником архитектуры

Здание Невского районного совета на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге получило статус регионального памятника. Постройка 1938–1939 годов — яркий образец советской неоклассики, сообщили сайту Neva.Today представители КГИОП.

Объект был возведен по проекту архитекторов Евгения Левинсона, Игоря Фомина и Георгия Гедике. Фасады здания сочетают элементы конструктивизма и неоклассики, а его отличительной чертой стали портики с гигантским стилизованным ордером.

Сегодня в здании продолжает работать администрация Невского района, сохраняя его историческую функцию.