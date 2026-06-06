Застрявшие на Украине россияне воссоединились с родными

Омбудсмен Лантатова: три семьи вернулись в РФ, пять человек уехали на Украину

В Россию при поддержке Международного комитета Красного Креста и омбудсменов вернулись три семьи, застрявшие на Украине. Еще пять человек уехали на украинскую территорию. Встреча переселенцев прошла в Белоруссии, сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой.

Людям, оказавшимся в трудной ситуации, помог вернуться российский омбудсмен по договоренности с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Машины с россиянами и украинцами прибыли на пункт пропуска «Новая Гута» в Гомельской области.

В Россию приехали Анастасия с сыном. Женщина родом из Ленобласти до 2015 года жила в Китае, затем переехала в Киев. В 2024 году глава семейства умер, а его близкие не смогли вернуться в Россию из-за проблем с документами.

Супружеская пара с Сахалина в прошлом переехала в Днепропетровскую область. В России осталась их дочь, которая обратилась к омбудсмену за помощью. Ее отец из-за проблем с сердцем нуждался в лечении, для этого нужно вернуться домой.

В Новом Уренгое дождались женщину, которая поехала к родственникам во Владимир-Волынский в 2020 году и осталась из-за пандемии. Ее мать и сестра смогли выехать в Россию, а сама женщина нет. Теперь и она воссоединится с близкими.

«Аппарат Уполномоченного по правам человека проделал большую работу, проводили регулярные переговоры с украинской стороной. Благодарю всех, кто участвует на этом сложном гуманитарном направлении», — заявила Лантратова.

Ранее в Россию вернулись освобожденные из плена российские солдаты. Обмен с Украиной прошел в формате 185 на 185 бойцов.