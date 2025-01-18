Застрявшего на льдине кота спасли в Петербурге

В Санкт-Петербурге выручили кота, застрявшего на льдине в районе Малой Невы на Васильевском острове. Животное передали его хозяйке, сообщили на странице во «ВКонтакте» поисково-спасательной службы города.

Информация о коте, который застрял на льдине, поступила диспетчеру 16 января. На место выехала бригада СПС № 8. Спасатели сняли животное с льдины, обогрели и накормили.

Потом кота оставили ночевать на территории спасательной станции в Петропавловской крепости. На следующий день нашлась его хозяйка. Женщина узнала о спасении своего питомца из новостей и пришла забрать его домой.

В Уфе спасатели пришлось доставать кота из автомата с мягкими игрушками. Животное гуляло по супермаркету, когда его увидели пьяные мужчины. Они поместили кота в игровой автомат и ушли. Неравнодушные посетители вызвали сотрудников МЧС.