Застопорит действия мошенников. В ГД предложили снимать на камеру сделки с недвижимостью
Агент по недвижимости Требина поддержала идею о съемке сделок с недвижимостью
Обязательная видеофиксация сделок с недвижимостью действительно может помочь в борьбе с мошенниками. Об этом 360.ru рассказала агент по недвижимости Наталья Требина.
Она прокомментировала законопроект, обязывающий нотариусов снимать на камеру сделки с недвижимостью, а также проверять дееспособность граждан при подписании таких договоров.
Эксперт объяснила, что добросовестные нотариальные конторы всегда стараются фиксировать на видео процесс подписания важных документов, поэтому закрепление этой практики в законодательств только улучшит ситуацию и «застопорит действия мошенников».
Нужна как минимум фиксация, что был этот человек. Это важно, потому что если мы говорим про социально незащищенные слои населения, среди мошенников очень распространена вклейка чужой фотографии в паспорт
Наталья Требина
Агент по недвижимости
Требина добавила, что идея проверять граждан на дееспособность вряд ли на что-то повлияет, потому что нотариус по протоколу и так обязан это делать.
Специалист напомнила, что только суд может признать человека недееспособным, и этим иногда пользуются мошенники. По ее словам, аферисты могут заключать договоры с людьми, имеющими психические расстройства. Это происходит, когда у гражданина есть справка от психиатра, хотя по факту он не способен отвечать за свои действия.
Она подчеркнула, что у нотариусов нет доступа к конфиденциальной медицинской информации, и они не могут выявить людей с психическими расстройствами, а также алкогольными и наркотическими зависимостями.
«Даже если мы получили справку из психдиспансера <…>, это никак не гарантирует, что он нигде не стоит на учете», — добавила агент по недвижимости.
Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о возможности использования биометрии при дистанционных сделках с недвижимостью. Эксперт Родион Юрьев отметил, что данная мера не станет дополнительным способом идентификации.