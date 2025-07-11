Застопорит действия мошенников. В ГД предложили снимать на камеру сделки с недвижимостью

Обязательная видеофиксация сделок с недвижимостью действительно может помочь в борьбе с мошенниками. Об этом 360.ru рассказала агент по недвижимости Наталья Требина.

Эксперт объяснила, что добросовестные нотариальные конторы всегда стараются фиксировать на видео процесс подписания важных документов, поэтому закрепление этой практики в законодательств только улучшит ситуацию и «застопорит действия мошенников».

Она прокомментировала законопроект, обязывающий нотариусов снимать на камеру сделки с недвижимостью, а также проверять дееспособность граждан при подписании таких договоров.

Нужна как минимум фиксация, что был этот человек. Это важно, потому что если мы говорим про социально незащищенные слои населения, среди мошенников очень распространена вклейка чужой фотографии в паспорт

Требина добавила, что идея проверять граждан на дееспособность вряд ли на что-то повлияет, потому что нотариус по протоколу и так обязан это делать.

Специалист напомнила, что только суд может признать человека недееспособным, и этим иногда пользуются мошенники. По ее словам, аферисты могут заключать договоры с людьми, имеющими психические расстройства. Это происходит, когда у гражданина есть справка от психиатра, хотя по факту он не способен отвечать за свои действия.

Она подчеркнула, что у нотариусов нет доступа к конфиденциальной медицинской информации, и они не могут выявить людей с психическими расстройствами, а также алкогольными и наркотическими зависимостями.

«Даже если мы получили справку из психдиспансера <…>, это никак не гарантирует, что он нигде не стоит на учете», — добавила агент по недвижимости.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о возможности использования биометрии при дистанционных сделках с недвижимостью. Эксперт Родион Юрьев отметил, что данная мера не станет дополнительным способом идентификации.