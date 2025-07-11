Застопорит действия мошенников. В ГД предложили снимать на камеру сделки с недвижимостью

Агент по недвижимости Требина поддержала идею о съемке сделок с недвижимостью

Nikolay Gyngazov, Николай/Global Look Press
Фото: Nikolay Gyngazov, Николай/Global Look Press/www.globallookpress.com

Обязательная видеофиксация сделок с недвижимостью действительно может помочь в борьбе с мошенниками. Об этом 360.ru рассказала агент по недвижимости Наталья Требина.

Она прокомментировала законопроект, обязывающий нотариусов снимать на камеру сделки с недвижимостью, а также проверять дееспособность граждан при подписании таких договоров.

Эксперт объяснила, что добросовестные нотариальные конторы всегда стараются фиксировать на видео процесс подписания важных документов, поэтому закрепление этой практики в законодательств только улучшит ситуацию и «застопорит действия мошенников».

Нужна как минимум фиксация, что был этот человек. Это важно, потому что если мы говорим про социально незащищенные слои населения, среди мошенников очень распространена вклейка чужой фотографии в паспорт

Наталья Требина

Агент по недвижимости

Требина добавила, что идея проверять граждан на дееспособность вряд ли на что-то повлияет, потому что нотариус по протоколу и так обязан это делать.

Специалист напомнила, что только суд может признать человека недееспособным, и этим иногда пользуются мошенники. По ее словам, аферисты могут заключать договоры с людьми, имеющими психические расстройства. Это происходит, когда у гражданина есть справка от психиатра, хотя по факту он не способен отвечать за свои действия.

Она подчеркнула, что у нотариусов нет доступа к конфиденциальной медицинской информации, и они не могут выявить людей с психическими расстройствами, а также алкогольными и наркотическими зависимостями.

«Даже если мы получили справку из психдиспансера <…>, это никак не гарантирует, что он нигде не стоит на учете», — добавила агент по недвижимости.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о  возможности использования биометрии при дистанционных сделках с недвижимостью. Эксперт Родион Юрьев отметил, что данная мера не станет дополнительным способом идентификации.

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