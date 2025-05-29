Юрист объяснил минусы использования биометрии при сделках с недвижимостью

Использование биометрии при сделках с недвижимостью не станет дополнительным способом идентификации людей, потому что зачастую они действуют под влиянием мошенников. Об этом 360.ru заявил юрист, специалист в сфере гражданского права Родион Юрьев.

«Биометрию можно подключить с помощью Госуслуг, но это добровольное дело. Проблема в том, что проверка личности при совершении сделок осуществляется по паспорту. Если бы биометрия была надежным способом идентификации, то это было бы неплохо», — сказал юрист.

По его словам, пока признаков того, что биометрия может применяться — нет. Потому что нет обязательности использования, а также есть оппозиция в обществе, которое беспокоится о хранении своих данных.

«Также люди продают квартиры под воздействием мошенников, тут биометрия не защищает, потому что формально они добровольно идут на сделку. Хотелось бы больше защиты, потому что люди именно больше страдают из-за мошенников. Я бы не сказал, что здесь будет упрощение сделок, электронной подписи достаточно для идентификации стороны договора», — добавил Юрьев.

В среду Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о возможности использования биометрии при совершении дистанционных сделок с недвижимостью.

Ранее Минцифры предложило использовать биометрию при продаже энергетиков онлайн.