Защитник Ивлев рассказал, что право на УДО возникает после фактического отбытия части назначенного срока

Условно-досрочное освобождение (УДО) — это механизм, предусмотренный законом для освобождения от дальнейшего отбывания наказания. Однако для положительного решения суда необходимо не только соблюдение формальных сроков, но и качественная подготовка документов и характеристик. Об этом DailyMoscow рассказал защитник Игорь Ивлев.

Согласно статье 79 УК РФ, право на УДО возникает после фактического отбытия части назначенного срока. Для преступлений небольшой и средней тяжести нужно отбыть не менее одной трети срока, за тяжкие преступления — половину, за особо тяжкие — две трети. Для некоторых категорий преступлений установлен более высокий порог — три четверти или четыре пятых срока. Минимальный отбытый срок должен составлять не менее шести месяцев.

Ходатайство о УДО может подать сам осужденный, его адвокат, законный представитель или администрация исправительного учреждения. Профессиональная подготовка материалов повышает вероятность положительного решения, так как важно представить сведения, характеризующие осужденного в положительном свете.

В ходатайстве рекомендуется отразить информацию о раскаянии, возмещении ущерба потерпевшим, прохождении обучения, трудовой деятельности и других обстоятельствах, свидетельствующих об исправлении. Непризнание вины может стать основанием для отказа.

Ходатайство следует подкрепить документами, подтверждающими положительное поведение: грамотами, благодарственными письмами, сведениями о поощрениях. Важны характеристики, полученные в исправительном учреждении. Подтверждение будущего трудоустройства также может быть учтено судом.

После освобождения контроль за поведением сохраняется до окончания срока наказания. При новом правонарушении или уклонении от обязанностей УДО может быть отменено.